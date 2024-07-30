Садальский рассекретил черный список артистов в СССР

В Советском Союзе существовал секретный черный список отечественных артистов. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил актер Станислав Садальский.

По его словам, в советские годы существовал негласный перечень актеров, которых не допускали на главные роли в кино. Такое решение объяснялось «отсутствием социального здоровья в лице». В списке была в том числе народная артистка СССР Инна Чурикова. Соответствующее ограничение с нее сняли после брака с режиссером Глебом Панфиловым.

— Удачно вышла замуж за социально значимого режиссера и из списка тут же выпала, — заявил Садальский.



В блоге артист осудил такие ограничения, отметив, что они мешают развитию искусства.

Режиссер Никита Михалков рассказал о списке «нерукопожатных деятелей культуры» в России. В него якобы входят люди более опасные, чем те, кто покинул территорию страны. По мнению режиссера, человек должен бороться с проблемами страны, в которой живет. По мнению Михалкова, это говорит об уважении к Отечеству.

Ранее Михалков в эфире своей программы рассказал, что в России готовится государственный переворот. По его словам, бывшие депутаты Государственной думы пошли против действующей власти и даже не скрывают этого. В конце июня в Польше собирался «парламент новой России», где участие принимали порядка 60 человек.