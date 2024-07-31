Анджелина Джоли рассказала о состоянии попавшего в аварию сына

Американская актриса Анджелина Джоли на данный момент находится в больнице рядом с сыном Паксом, который попал в аварию на электровелосипеде.

— Джоли все время находится с ним и передала, что состояние Пакса стабильное, — передает слова актрисы People.



Отмечается, что молодой человек почти никогда не носит шлем. Его друзья беспокоятся о нем, поскольку он «ведет себя безрассудно».

До этого стало известно, что 20-летнего приемного сына актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта — Пакса Джоли-Питта — срочно доставили в больницу. Причиной стала авария, которая произошла в понедельник, 29 июля. Медики утверждали, что его состояние нормальное, однако была вероятность небольшого кровоизлияния в головной мозг.

У Джоли была бурная молодость: у нее было несколько зависимостей, затяжная депрессия и, как следствие, попытки самоубийства. В 22 года она даже наняла киллера для собственного убийства, однако тот не согласился на сделку и тем самым спас женщине жизнь. Тогда актриса считала, что ее близким было бы легче пережить утрату.