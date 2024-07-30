Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта доставили в больницу после ДТП

Приемный сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Джоли-Питт получил травму головы и был доставлен в больницу после того, как врезался на своем электровелосипеде в машину. Об этом пишет Daily Mail.

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По данным источника, ДТП произошло на одной из улиц Лос-Анджелеса. 20-летний наследник знаменитостей нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет.

в момент аварии на Паксе отсутствовал шлем. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и медики, которые госпитализировали юношу в больницу, он жаловался на боль в бедре.

В настоящий момент состояние пострадавшего стабилизировалось.

Напомним, у Брэда Питта есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми голливудских актеров. 19 сентября 2016 года артистка подала документы на развод, однако он был официально завершен лишь в 2019-м. В настоящий момент бывшие супруги делят имущество.

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