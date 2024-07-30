Глюк'oZу хотят положить в рехаб

Певицу Глюк’оZу (Наталью Чистякову-Ионову) могут в ближайшее время отправить в реабилитационный центр. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас близкие и команда исполнительницы рассматривают различные варианты клиник в России и за рубежом, а сама Глюк’оZа не против реабилитации. В планах у нее пройти курс лечения и стабилизировать состояние после нервных срывов. В качестве одного из вариантов рассматривается центр, где в свое время лечилась певица МакSим (Марина Абросимова) от алкоголизма.

Глюкоза назвала причины странного поведения на концерте в Красноярске

Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, сейчас к Чистяковой-Ионовой приставили двух охранников. Во время последнего концерта они следили за артисткой. Глюк’оZа смогла выступить успешно выступить на мероприятии, исполнив все свои хиты.

Ранее на концерте ко Дню металлурга в Красноярке зрители заметили странное поведение певицы. Судя по кадрам, она позволяла себе пошлые жесты, ругалась и выглядела так, словно сильно выпила. Сама Чистякова-Ионова после оправдалась, что ее состояние вызвано приемом антидепрессантов и снотворного. Лекарства она начала принимать по назначению врача после смерти бабушки и разлада с продюсером Максимом Фадеевым.

Происшествие не обошлось без последствий. Глюк’оZа исчезла с афиш своего ближайшего выступления в Москве, а Фадеев заявил о планах через суд отобрать у нее псевдоним и возможность исполнять ряд песен.