Ник Мейсон из Pink Floyd хотел бы использовать ИИ для создания новых песен

Бывший барабанщик британского рок-коллектива Pink Floyd Ник Мейсон заявил, что хотел бы использовать нейросети для написания нового материала распавшейся команды.

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«Было бы интересно посмотреть, что ИИ может сделать с новой музыкой. Что нужно было бы сделать, так это создать ситуацию с ИИ, в которой Дэвид (Гилмор — прим. ред.) и Роджер (Уотерс — прим. ред.) снова стали бы друзьями», — рассказал артист в интервью Sunday Mirror. Мейсон также выразил разочарование тем, что вражда между музыкантами стала важнее, чем Pink Floyd.



По мнению Ника, группа могла бы уcтроить голографическое шоу в стиле ABBA, если бы «кто-то пришел с деньгами и блестящими идеями и согласился на ряд очень сложных и обременительных условий».

Pink Floyd прекратили существование в 2015-м. Дэвид Гилмор неоднократно говорил, что легендарный коллектив изжил себя и воссоединения его не будет. Недавно музыкант анонсировал новый, пятый по счету сольный альбом Luck and Strange.