Семенович рассказала, кто оплачивает ее путешествия

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), кто покрывает ее расходы в путешествиях.

Анна Семенович заявила, что ее новый возлюбленный, предприниматель Денис Шреер, платит за поездки и ужины в ресторанах. По словам поп-исполнительницы, рядом со своим бойфрендом она не достает кошелек.

7 июня издание МУЗ-ТВ писало, что Семенович показала снимок молодого партнера, но скрыла лицо. Мужчина младше знаменитости на семь лет. Артистка рассказывала, что новый избранник не имеет отношения к медийной сфере. Она также называла его самодостаточным человеком, который увлекается философией и эзотерикой.

По словам Семенович, ее возлюбленный – очень отзывчивый и позитивный человек, который очень любит своего сына и поддерживает бывшую супругу во всем. Поп-исполнительница уточнила, что познакомилась с Денисом Шреером в московском ресторане. Мужчина сразу не узнал, что перед ним – звезда поп-музыки.

30 июля Анна Семенович показала редкое фото с бойфрендом. На снимке Денис Шреер обнимал певицу. Бизнесмен был запечатлен в розовой рубашке с короткими рукавами, черных шортах и голубых кожаных тапках. Артистка позировала в шелковом брючном костюме с принтом и бежевых тапках.