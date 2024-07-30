Продюсер оценил влияние санкций на доходы Гагариной

Продюсер Леонид Дзюник оценил влияние санкций на доход певицы Полины Гагариной. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер отметил, что основная часть доходов артистки сосредоточена в России, поэтому ее финансовому положению ничего не угрожает. Дзюник пояснил, что Гагарина не получает доходы с музыкальных сервисов, где заблокировали ее композиции.

«Если она автор этих песен, то, конечно, отразится каким-то образом на ее доходах, потому что она тогда не будет получать за свои авторские права. Но концерты же все равно у нее будут продолжаться. В России ее любят. Она желанная. Российские радиостанции ее крутят», — заявил Дзюник.



Ограничения в отношении Полины Гагариной были введены в конце июня в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза. Тогда в санкционные списки ЕС включил 20 россиян, в том числе певца SHAMAN и актера Ивана Охлобыстина. По словам исполнительницы, ей было «абсолютно плевать на санкции», пока они не затронули ее музыку: песни пропали из сервисов Apple Music и Spotify.