Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата заседания пока не назначена. В мае убрать Галкина из реестра отказался Второй кассационный суд общей юрисдикции. Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы таким же образом встал на сторону Минюста.

Галкина включили в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По информации ведомства, он занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Юморист отмечал, что не считает себя иноагентом.