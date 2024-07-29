Максим Галкин* удивил зрителей на фестивале в Юрмале

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сделал сюрприз для зрителей фестиваля в Юрмале. Неожиданно он исполнил песню на украинском языке.

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Об этом сообщил сайт mk.ru.

Галкин* обратился к украинцам в зале, после чего спел украинскую народную песню. По признанию шоумена, сейчас он активно изучает их язык и творчество. Исполненную песню «Смерека» артист полюбил за ее задор.

Зрители пели вместе с ним и подтанцовывали. За выступление Галкина* благодарили овациями, цветами и аплодисментами.

Певица Верка Сердючка, сидевшая в зале с матерью, улыбалась во время выступления звезды. Она снимала номер на видео.

*признан иноагентом на территории РФ