Верка Сердючка объяснила, почему поет на русском

Известный по образу Верки Сердючки актер Андрей Данилко объяснил свою языковую позицию и рассказал, почему поет на русском языке. Об этом он сказал в опубликованном 28 июля интервью Латвийскому телевидению.

"Я и с Лаймой [Вайкуле] говорил на эту тему. Как я мог бы разговаривать с Лаймой? Она не знает украинского, а я не знаю латышский. <...> Язык дан для коммуникации", - объяснил Данилко.



В то же время он сказал, что отвергает обвинения в том, что якобы разговаривает на языке агрессора.

Ранее сообщалось, что Данилко пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты. По данным СМИ, причина запрета - разжигание межнациональной розни. Отмечается, что Данилко, выступая на корпоративе в Дубае, публично обозначил свою проукраинскую позицию.