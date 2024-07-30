Брат Самойлова высказался о скандальном выступлении артиста в Красноярске

Вадим Самойлов раскритиковал организаторов выступления брата Глеба в Красноярске. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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После скандального выступления бывшего лидера рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в Красноярске, в соцсетях поднялась волна возмущения — некоторые обвинили артиста в злоупотреблении алкогольными напитками. Спустя несколько дней после концерта, случившееся прокомментировал брат рокера Вадим Самойлов.

«Комментировать качество выступления нет смысла, с этим все понятно. Интересно другое: господин Хакимов — директор и барабанщик Глеба Самойлова, лезущий вперед артиста на сцену, называет нашу армию „военными преступниками“», — рассказал он.



Самойлов-старший, который уже долгое время в ссоре со своим братом, удивился, почему организаторы фестиваля вообще пригласили рокеров.

«Каким образом такой коллектив сегодня попадает на мероприятие с государственной поддержкой? Как это квалифицировать со стороны организаторов? Каким образом они согласовали это с Правительством края и другими?» — задался вопросом он.



Ранее мы писали о том, что Глеб Самойлов просит в райдере пиво, виски и круглосуточный бар в отеле.