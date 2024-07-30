Нюша договорилась с мужем о месте жительства детей после развода

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, и ее муж, бизнесмен Игорь Сивов, договорились о месте жительства детей после развода. Об этом пишет Super.ru.

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По словам PR-директора Сивова Марии Редекоп, пара изначально достигла соглашения по всем вопросам, включая имущественные и касательно воспитания детей.

«Дети учатся в Дубае. И Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого [понятия], чтобы дети с кем-то остались», — отметила она.



Ранее сообщалось, что Нюша отказалась мириться с мужем после семи лет брака.

Певица объявила о своем решении в начале мая. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.