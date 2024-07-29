Опубликован райдер со «странного» концерта экс-лидера «Агаты Кристи»

Telegram-канал Baza опубликовал райдер бывшего фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, который он отправлял организаторам концерта в Красноярске. По данным канала, артист требовал круглосуточный лобби-бар в отеле, виски, бренди Torres и девять литров пива.

Также, пишет Baza, в гримерную Самойлова должны были обеспечить зеркалом, отпаривателем, утюгом и чайником. В публикации указано, что из еды музыканту требовались сырные, мясные и рыбные закуски, овощная тарелка и вода. Кроме того, уточнил канал, Самойлов запросил табачную продукцию.

Накануне Самойлов выступил на концерте в Красноярске. По информации Baza, артист с трудом успевал за текстом, а под конец программы и вовсе передал микрофон гитаристу. Жителям города, как передает канал, подобное выступление показалось странным.