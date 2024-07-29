Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 млн долларов

Американский рэпер Канье Уэст запросил за выступление в Москве пять млн долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. При этом отмечается, что договор на проведение концерта до сих пор не подписан, также не определена площадка для шоу.

«Организаторы склоняются к «Лужникам», туда они смогут продать больше билетов, а Канье больше понравилась «ВТБ Арена», - пишет Baza.



Также в сообщении говорится, что плановая дата выступления была перенесена на 7 сентября. Ранее Канье Уэст посетил Москву, чтобы поздравить с днём рождения российского модельера Гошу Рубчинского. На его охрану было потрачено 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».