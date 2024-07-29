Канье Уэст назвал сумму, за которую готов выступить в Москве

Американский рэпер Канье Уэст готов провести концерт в Москве за 5 миллионов долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Такая сумма должна будет поступить Уэсту от организаторов возможного концерта. При этом источник подчеркивает, что договор на проведение концерта еще не подписан, поэтому судьба мероприятия пока остается неизвестной.

Отмечается, что место проведения концерта тоже неизвестно — организаторы рассматривают стадион «Лужники», при этом сам Уэст якобы хочет выступить на «ВТБ Арене». Ориентировочное время проведения — начало сентября.

Напомним, что в начале июня Канье Уэст прибыл с частным визитом в Москву.