Биограф рассказал о разрыве Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям отпраздновал разрыв с Кейт Миддлтон вечеринкой в клубе Mahiki в Мейфэре с близкими друзьями, но позже роман возобновился, сообщает Daily Mail со ссылкой на биографию принцессы Уэльской Роберта Джобсона. Отношения начались, когда оба аристократа были студентами Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Я свободен! — громко объявил Уильям пританцовывая.



Миддлтон узнала о выходках принца. В СМИ появились слухи об ухаживании принца Уильяма за светской львицей Изабеллой Анструтер-Гоф-Калторп. Однако девушка отвергла венценосного ухажера.

Об отношениях Миддлтон и Уильяма стало известно в 2003 году. А 2007 году принц позвонил возлюбленной, чтобы предложить разойтись. Он сказал, что им обоим нужно «немного пространства», чтобы «найти свой собственный путь», и он не мог обещать ей брак. В эмоционально напряженном 30-минутном разговоре они оба признали, что находятся «на разных страницах».

Миддлтон обратилась за поддержкой к старым друзьям, отправившись в отпуск с подругой на Ибицу. Они веселились до глубокой ночи. Вернувшись в Лондон, папарацци вскоре сняли много фото Кейт, выходящей из ночных клубов — часто с сестрой Пиппой. Колонки светской хроники фиксировали каждый ее шаг, из-за чего Уильяму было трудно выбросить Миддлтон из головы.