Гитарист рок-группы The Matrixx Олег Соколов заявил, что видеоролики, опубликованные в соцсетях после концерта в Красноярске, «выдраны» из контекста. Обращение к поклонникам Соколов опубликовал на личной странице в социальных сетях.

«Мне несколько знакомых и товарищей прислали новости из разных каналов, суть которых примерно одна — попытка очернить и выставить Глеба [Самойлова] в непотребном состоянии, хотя это абсолютно не так. Мы дали классный концерт! Те видео, которые „выдраны“ из контекста, не показывают полную картину», — заявил Соколов.



Также, по словам музыканта, после выступления он пообщался с фанатами, люди благодарили группу за эмоции и драйв. Гитарист рассказал, что Глеб Самойлов исполняет песни очень театрально и эмоционально, поэтому на выступление нужно смотреть в целостности. В конце Соколов позвал зрителей на концерты и пожелал всем добра.

Сандальное выступление группы Глеба Самойлова в Красноярске состоялось 28 июля на фестивале «Небофест». Певец с трудом стоял на ногах, по рассказам очевидцев, одну из песен за него допел гитарист. Позже, команда Самойлова прокомментировала для URA.RU ситуацию так: «Глеб прекрасно отыграл концерт от и до. Он был в прекрасной форме».