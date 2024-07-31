Модель Бьянка Цензори вышла на публику в боди с глубоким декольте

Модель Бьянка Цензори в провокационном образе отправилась на свидание с Канье Уэстом. Фотографии опубликованы на сайте The Sun. Бьянка Цензори и Канье Уэст были замечены, когда направлялись на ужин в ресторан Stonehouse в Санта-Барбаре. Для выхода на публику модель выбрала белое боди с глубоким декольте, колготки в тон и черные туфли на каблуках. При этом жена рэпера не стала надевать брюки. Канье Уэст предпочел белую футболку, черные брюки и ботинки. Недавно издание Daily Mail сообщило, что Бьянка Цензори оказалась в центре скандала из-за провокационного наряда. Согласно уголовному кодексу Калифорнии, жене Канье Уэста может грозить до одного года тюрьмы, штраф в $1000 и включение в реестр сексуальных преступников. Причиной стал недавний выход модели в прозрачном топе и боксерах без нижнего белья. Образ дополнила зеленая кепка и балетки. На днях Бьянку Цензори и Канье Уэста подловили папарацци, когда они вместе с дочерью рэпера Норт направлялись в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм "Дэдпул и Росомаха". Модель появилась на публике в молочном облегающем лонгсливе и нюдовых трусах, которые дополнила кепкой и черными босоножками на каблуках. Возлюбленная Канье Уэста нарушила правило Ким Кардашьян, которая запретила жене артиста носить откровенные наряды при ее детях.

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