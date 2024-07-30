Бен Аффлек обзавелся новым домом на фоне слухов о разводе

Голливудский актер Бен Аффлек приобрел себе новый дом на фоне слухов о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Покупка стоила артисту 20,5 миллиона долларов (1,75 миллиарда рублей), пишет TMZ со ссылкой на источники.

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По сведениям издания, Аффлек закрыл сделку на прошлой неделе. Новым приобретением звезды «Перл-Харбора» стал особняк с пятью спальнями и шестью ванными. Лот располагается в Лос-Анджелесе.

Прежде, как пишет TMZ, актер снимал квартиру — он переехал туда в начале года, приступив к съемкам второй части боевика «Расплата». В это время Джей Ло в одиночестве проводила отпуск в Италии, а затем в нью-йоркском Хэмптоне. Там в отсутствие мужа она провела и День независимости, и свой 55-й День рождения. Вторую годовщину своей свадьбы супруги также провели врозь.

Ранее стало известно, что звездная чета решила избавиться от семейного гнездышка в Беверли-Хиллз. Роскошная усадьба с 12 спальнями и 24 ванными была куплена вскоре после свадьбы в кредит — ради нее пара влезла в кредит на 30 лет.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.

Поспособствовало спекуляциям и появление певицы на премьере своего нового фильма «Атлас». 54-летняя артистка прошла по красной дорожке без мужа, однако при этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. Возможной причиной семейного конфликта называют недовольство Аффлека работой жены. Выяснилось, что звезда «Лиги справедливости» уже давно ссорится с творческой командой жены, считая, что ей нужно пересмотреть свое отношение к работе.