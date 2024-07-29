Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после побега из России не афишировал свою личную жизнь. 15 июля в Сети распространилось видео, на кадрах которого российский болельщик публично унизил артиста, шедшего в компании неизвестной девушки.

Как выяснил портал «Страсти», спутницей 40-летнего Артура* оказалась 46-летняя Екатерина Ланская-Сапожникова. Сейчас она занимается продюсированием группы CheLovek, которую создал актер.

Смольянинов* выступил в Риге перед полупустым залом

В соцсетях пара активно делится совместными снимками и не скрывает своих романтических отношений. При этом актер никогда не указывает имени своей возлюбленной.

«Я нашел свою любовь (или она меня), свою фею…Мне ее послала Вселенная. Совершенно непонятно за что, но абсолютно понятно зачем: спасти меня и весь этот мир, как обычно», - написал Смольянинов* в своем блоге.



Пост он сопроводил фотографией, на которой запечатлен в обнимку с девушкой, как две капли воды похожей на Ланскую-Сапожникову. Кроме того, на видео, опубликованном в блоге Смольянинова* 6 июня, та же кудрявая спутница называет актера «любимым», и он отвечает ей аналогичным образом.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Согласно данным из открытых источников, Екатерина Ланская-Сапожникова замужем за первым мужем певицы Юлии Началовой, экс-солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским. Пара воспитывает двоих детей и уже несколько лет проживает в Латвии. Информации об их разводе в Сети найти не удалось.

Полный материал сайта «Страсти» о жизни Артура Смольянинова* до СВО, его скандалах и заработках после отъезда из России можно прочитать здесь.

*Признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга