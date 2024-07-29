Продюсер предсказал завершение карьеры Пугачевой

Певица Алла Пугачева отошла от дел и думает о завершении карьеры, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Эксперт отметил, что артистка живет «на расслабоне». Примадонна показала, что не собирается возвращаться в Россию и не рассматривает для себя российский шоу-бизнес, добавил Рудченко.

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Пугачева всем своим существом показала, что не собирается возвращаться в Россию. Ей уже претит и народ, и коллеги по цеху. Весь российский шоу-бизнес она уже не рассматривает. В принципе, Пугачева уже не рассматривает свою профессиональную карьеру в других странах. Мне кажется, она уже отошла от дел и не собирается заниматься активной гастрольной деятельностью. По моему предположению, Пугачева живет на расслабоне и не выстраивает карьеру. Она живет в удовольствие и ей все равно, где, что и как. Здесь уже нет профессиональных амбиций, — сказал Рудченко.



Пугачева, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) ранее посетили фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala 24 в Юрмале. Россияне в Сети раскритиковали звезд эстрады, назвав мероприятие «слетом старых обезьян».