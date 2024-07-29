Певица Глюкоза (Глюk'oZa, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) ответила на желание продюсера Максима Фадеева отобрать хиты артистки. Глюкозу цитирует в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Артистка призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться и сконцентрироваться на новых проектах. По словам певицы, в 2007 году Максим Фадеев передал ей права публичного исполнения более 20 песен без ограничения сроков. Одновременно связанная с ним компания "Монолит", которая была продюсером проекта "Глюкоза", выдала неисключительную лицензию на использование товарного знака на бессрочной основе. За все эти права Глюкоза с мужем заплатили Фадееву $600 тыс.

В 2008 году, объяснила Глюкоза, произошло изменение законодательства по авторским правам в смежных по правам объектах.

"Но и потом, примерно до начала 2023 года, я без каких-либо трудностей исполняла эти песни, в том числе на телевидении на основании нашего договора. А уже в 2023-м он, как автор, начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении, отказывая каналам в очистке прав", - продолжила она.



Осенью 2023 года, утверждает Глюкоза, представитель Фадеева предложил ей перечислять продюсеру 25% доходов, чтобы избежать "проблем" с правами исполнения песен на телевидении.

"А потом, как и было обещано, Максим Фадеев начал создавать постоянные проблемы с правами именно на телевидении, просто пользуясь коллизией в законе. Мне жаль, ведь мы проработали вместе много лет и до и после этого договора", - говорит певица.



Она выразила благодарность Фадееву за прошлое и сочла нужным напомнить, что она и ее семья "в свою очередь были к нему чрезвычайно добры и щедры во многих-многих аспектах".

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