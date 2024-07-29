Полину Гагарину возмутили санкции ЕС

Певицу и актрису Полину Гагарину ("Летучий корабль", "Красные линии") задели санкции, введенные против ее творчества.

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Песни наставницы шоу "Голос" (а также Григория Лепса, Олега Газманова, Shaman, группы "Любэ") исчезли из Spotify после введения очередного пакета санкций Евросоюза.

Также YouTube заблокировал каналы нескольких популярных российских артистов, Гагариной в том числе.

"Мне было абсолютно плевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки. Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! Никто не имеет права запрещать музыку", - заявила Гагарина подписчикам в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).



Резюмируя, певица загадочно пообещала "еще сказать свое слово". Также она поблагодарила зрителей своего концерта в "Лужниках" за доверие и любовь, поделилась кадрами из отпуска.

Ранее артистка рассказала о процессе подготовки шоу и полном отказе от алкоголя.