Лепс улетел с 18-летней невестой из России

Певец Григорий Лепс улетел с 18-летней невестой Авророй Кибой в Турцию. Артист сообщил об отъезде из страны в соцсети.

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Не так давно певец представил новую возлюбленную — 18-летнюю Аврору. Публика раскритиковала роман Лепса. Россияне считают, что Киба использует артиста ради денег и славы. Несмотря на хейт, пара демонстрирует счастье. В личном блоге певца появилось фото, на котором он обнимает молодую возлюбленную и улыбается.

«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем», — написал Лепс в соцсети.



Поговаривают, артист серьезно относится к новым отношениям и даже задумывается о свадьбе.

Ранее сообщалось, что мама 18-летней невесты Григория Лепса против свадьбы дочки с певцом. Подробности читайте в этой новости.

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