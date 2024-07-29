Леди Гага выходит замуж

Певица Леди Гага заявила, что выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански. Об этом сообщает StarHit.

Певица находится в Париже. Леди Гага участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр. После торжества артистка осталась в Париже, чтобы посмотреть спортивные соревнования. Во время турнира по плаванию к ней подошел премьер-министр Франции, которого она познакомила с Майклом. Певица представила бизнесмена как своего жениха.

Напомним, что Леди Гага и Полански состоят в отношениях с 2020 года. Летом 2024 года в Сети появились слухи о беременности певицы, однако та опровергла подобные сообщения.

Ранее креативный директор Saint Laurent осудил Леди Гагу и Dior за плагиат на Олимпийских играх. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что неизлечимо больная Селин Дион вышла на сцену в Париже и спела «Гимн любви».