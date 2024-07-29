Внук Аллы Пугачевой воссоединился с женой в России

Никита Пресняков более двух лет живет в США.

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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже более двух лет не живет в России. Молодой артист отправился покорять Америку вместе со своей женой, 27-летней Аленой Красновой. Несмотря на некоторые успехи за границей, душа старшего сына Кристины Орбакайте, судя по всему, рвется на родину. Сначала в Россию вернулась Алена, а накануне и сам Никита.

Избранница 33-летнего Преснякова опубликовала в своем блоге фотографии их ужина в ресторане. Краснова оставила на снимке геолокацию — Ростов-на-Дону. Именно там Алена и Никита отметили свою седьмую годовщину свадьбы. Присутствующие на семейном ужине полакомились местной кухней: вареными раками, сырами, мясом и другими деликатесами.

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова связали себя узами брака 27 июля 2017 года. Особенный день супруги отметили по-настоящему роскошно. На праздничном мероприятии, которое состоялось в элитном поселке в Подмосковье, присутствовало порядка 200 гостей. Ведущей свадьбы была звездная мама жениха — певица и актриса Кристина Орбакайте.