Вера Брежнева снялась обнаженной

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенные фотографии.

На снимках 42-летняя Вера Брежнева была запечатлена обнаженной. Поп-исполнительница надела черные солнцезащитные очки и прикрылась большой соломенной сумкой. Знаменитость позировала с распущенными волосами на фоне дома.

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С 2015 года Вера Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, однако в октябре 2023 года подтвердила развод с ним. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них не было. Причину разрыва пара не раскрыла.

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Однако в апреле Вера Брежнева показала отдых на их с Меладзе вилле в Италии. Певица не уточняла, с кем проводит время в загородном доме.

Несколько недель назад Вера Брежнева откровенно рассказала о разводе с Константином Меладзе. Певица призналась, что ей было трудно после расставания с продюсером. По словам артистки, у нее были моменты, когда она могла только грустить.

«Важно дать себе время, чтобы не бежать от этих чувств, чтобы не блокировать в себе эти чувства, их прожить. Но самое важное — не залипать», — заявила звезда.



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