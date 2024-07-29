Алсу намерена после развода забрать квартиру за 300 миллионов рублей

После развода со своим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, певица Алсу захотела забрать себе квартиру за 300 миллионов рублей в небоскребе «Триумф-палас» в Москве. Подробности публикует телеграм-канал Mash.

«Соответствующий иск она подала в суд», – говорится в сообщении.



Известно, что супруги владеют апартаментами на Ленинградском шоссе, четырехэтажным особняком на Рублевке площадью 3000 квадратов, коттеджем в Крыму с личным пляжем и конюшней, а также квартирой в Лондоне.

Сейчас Абрамов против развода. Суд дал супругам время до 22 августа, чтобы они попытались примириться.

Ранее Александр Добровинский, адвокат бизнесмена Яна Абрамова, опроверг слухи о том, что певица Алсу якобы не может попасть в свою квартиру и заехать на парковку комплекса, где живет семья. Якобы супруг закрыл ей доступ.