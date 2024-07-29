Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова вступилась за музыканта, сооснователя легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, которого поклонники заподозрили в неадекватном поведении на красноярском фестивале «Небофест». Сама Макарова тоже принимала участие в этом мероприятии.

«Да в прекрасном он [Глеб Самойлов] был состоянии! Извините, я не хочу обсуждать эту тему», — ответила певица на вопрос корреспондента о выступлении Самойлова в Красноярске.



Она выступала с ним на одной сцене.

Фестиваль «Небофест» прошел в Красноярске 28 июля. После выступления Самойлова-младшего некоторые зрители оставили негодующие комментарии. Они заподозрили, что рок-звезда была в неадекватном состоянии, песню за солиста пришлось допевать гитаристу.

Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU, напротив, заявил, что Глеб Самойлов находится в наилучшей форме. По его мнению, скандальное видео является подлогом и происками недоброжелателей.