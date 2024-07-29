Гарик Харламов запланировал перезагрузить Comedy Club

Ведущий одной из самых популярных программ на телеканале ТНТ Comedy Club Гарик Харламов был назначен креативным продюсером проекта. Об этом со ссылкой на пресс-службу канала пишет РБК.

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В новой должности Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков Comedy Club, в том числе контролировать написание номеров и определять актуальную повестку.

По словам самого Харламова, совместно с командой, работающей над проектом, он намерен «полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход». При этом он продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего.

Директор ТНТ Тина Канделаки назвала новую должность Харламова «абсолютно логичным развитием его таланта», заметив, что продюсер Comedy Club должен уметь мгновенно реагировать на происходящее вокруг.

На этой должности Харламов будет взаимодействовать с остальными креативными продюсерами Comedy Club - Алексеем Поймановым, Сергеем Мохначевым, Ильей Романко и Алексеем Ляпоровым.

Напомним, что зимой Гарик Харламов отменял съемки из-за тяжелой болезни. Комик рассказал поклонникам, что болеет пневмонией впервые в жизни и это «малоприятная штуковина».