«А шорты там вообще есть? Ноги об бедра шикарные!» — публика в шоке от молодежного наряда 75-летней Пугачевой

Алла Пугачева всегда эффектно врывалась на любые яркие события, включая и фестивали Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. В этом году знаменитость не могла огорчить подругу, поэтому тоже явилась на событие как на большой праздник. Алла Борисовна заявилась в черном наряде, однако вовсе не в привычном нам балахоне, а в шикарном стильном луке в обтяжку.

Состоял образ звезды из коротких шортиков упомянутого цвета, жакета с элегантными прорезями в виде ромбов на рукавах, а также огромной черной шляпы. Под жакетом виднелась черная майка, сидящая по фигуре. Восхитила российская Примадонна в тот день всех вокруг. Но главным ее оружием была широкая улыбка.

Неудивительно, что сзади идущий Максим Галкин* демонстрировал свою гордость за спутницу во все 32 зуба. Да и поклонники решили осыпать певицу комплиментами. «А шорты там вообще есть? Ноги об бедра шикарные!», «Не знаю, что вы себе позволяете, Алла Борисовна, но вам можно будет и в 90 так ходить. Фигура — блеск», — обратились к вокалистке пользователи сети.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ