Когда-то Примадонна собирала стадионы зрителей и считалась эталоном красоты и стиля. Но ничто не вечно. Время идет, и молодость, энергичность и красота отходят на второй план. Теперь Аллу Борисовну обсуждают разве что из-за скандалов, в которые она попадает. Так, на днях вокалистка появилась на фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле в наряде, сразившем наповал публику.

Пугачева прошла между рядами зрителей. На ней были надеты топ с глубоким декольте, короткие шорты и туфли на каблуке. Такой образ вызвал растерянность и шок публики. Многие люди сразу достали смартфоны, чтобы запечатлеть столь необычный для артистки образ. Фотографии быстро просочились в сеть.

«Ужас, она уже еле ноги переставляет от старости. Но туда же, шорты нацепила», «Всю жизнь в балахонах выходила, а на старости оголилась», — рассуждают пользователи сети.



За собой, словно преданного пса, Примадонна вела мужа Максима Галкина*. Комик широко улыбался присутствующим, однако на него мало кто обращал внимание, так как весь взор зрителя был прикован к оголенным ногам супруги. Напомним, что билеты на фестиваль Вайкуле раскупались крайне плохо. Именно поэтому вокалистка решила пригласить давнюю подругу Аллу. Только после объявления, что на мероприятие приедет Пугачева, зрители начали активно скупать билеты.

75-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили с подросшим сыном Гарри на улице Юрмалы

*признан иностранным агентом на территории РФ