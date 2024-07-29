Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма стали причиной смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, сообщила газета The Guardian со ссылкой на запись в свидетельстве о смерти певицы.

Как пишет издание, первый муж и близкий друг О’Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года, в котором говорится, что смерть наступила вследствие «обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей», передает ТАСС.

Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

Ранее британский коронер, который расследовал причину смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, подтвердил, что она наступила по естественным причинам.

Напомним, О’Коннор умерла в июле 2023 года в возрасте 56 лет.