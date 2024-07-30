Звезда Comedy Club словами «поел пуд говна» описал начало работы в шоу

Популярный российский комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили заявил, что поначалу зрители телешоу не принимали его. Об этом он рассказал проекту «Вписка», ролик вышел на YouTube.

© Lenta.ru

По словам Бебуришвили, коллеги по Comedy Club иногда упрекали его за то, что, в отличие от них, он не играл в КВН и не прошел через множество связанных с этим сложностей. Вместе с тем, как указал комик, он столкнулся с трудностями, когда начал сниматься в шоу.

«У меня получилось в Comedy поесть пуд говна первые два-три года. Когда люди вообще не хотели меня видеть», — описал начало работы в проекте юморист.



Ранее Бебуришвили раскрыл, что женщины присылают ему интимные фотографии. По признанию артиста, его удивляет, что после свадьбы его популярность выросла.

В августе 2023 года у Бебуришвили родилась дочь. Комик не раскрыл подробности рождения ребенка и не назвал имя девочки. Перед этим, в июне 2023 года, юморист женился на подруге Марии.