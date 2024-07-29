44-летняя Жизель Бюндхен опубликовала фото в купальнике

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен поделилась снимками с отпуска. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном размещенном фото 44-летняя манекенщица запечатлена, бегущей по пляжу. Так, она продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру в раздельном купальнике, оформленном анималистичным принтом.

В то же время на другом опубликованном кадре знаменитость предстала в белых шортах длины мини и льняной рубашке. Можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

В марте Жизель Бюндхен рассказала, что поборола депрессию с помощью специальной диеты.