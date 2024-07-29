Экс-лидер группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов неудачно выступил на фестивале «Небофест» в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что музыкант вышел на сцену с программой «Агата Кристи. 35 на бис», однако не смог отыграть 40-минутный сет. К середине программы Самойлов «с трудом успевал за текстом», а позже и вовсе передал микрофон своему гитаристу. По данным Baza, музыкант получил за выступление 2 млн рублей.

Администратор Самойлова прокомментировала его «странный» концерт, подчеркнув, что 53-летний музыкант «не может выглядеть как 30-летний мальчик».

Основатель «Агаты Кристи» прокомментировал отмену артистов-русофобов

Ранее в Красноярске прошел скандальный концерт певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), на котором артистка вышла на сцену в «непотребном состоянии» и неподобающе себя вела. Позже исполнительница объяснила, что во время выступления на нее подействовали снотворное и антидепрессанты, которые певица «впервые в жизни» начала принимать, пишет Ura.ru.