Певица и народная артистка СССР Алла Пугачева удивила публику своими черными мини-шортами. Звезда российской эстрады выбрала свободный наряд для посещения фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву», проходящего в Юрмале.

«В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Алла Пугачева не пропустила музыкальное событие, созданное подругой, и приготовила для него экстравагантные наряды», — сообщает Starhit и публикует видео с мероприятия, где заметили певицу.



Артистка появилась на публике в сопровождении мужа Максима Галкина (признан иноагентом в России).

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Онлайн-журнал, опубликовавший кадры, также отмечает, что поклонники Пугачевой похвалили ее за смелость в выборе одежды. «Я просто в восторге от образа! Даже больше, чем в восторге. Алла Борисовна просто невероятная, удивляет всегда», — передает Starhit слова одной из поклонниц.

Также издание приводит слова одной из фанаток народной артистки СССР. Она сравнивает красоту ног Пугачевой и Барби. В другой реакции на наряд певицы отмечают ее прекрасный внешний вид.