Гагарина возмущена ограничением доступа к своим песням

Полина Гагарина вместе с Иваном Охлобыстиным и певцом Shaman попала под санкции в конце июня. Это был 14-й пакет санкций ЕС против России. В связи с ограничениями

песни Гагариной больше нельзя слушать на Apple Musiс. Они пропали и из сервиса Spotify, пишет портал thevoicemag.ru.

Артистку подобный запрет на музыку возмущает.

«Мне было абсолютно плевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки. Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет право запрещать музыку, поэтому я еще скажу свое слово», — резюмировала она.



Ранее поп-певица Полина Гагарина заявила, что ей не нужны различные статусы, подчеркивающие степень ее влияния на российскую музыку. Артистка отметила, что делает то, что любит, и без чего не может жить, и этого ей достаточно.