Никита Пресняков вернулся в Россию и отметил годовщину свадьбы с женой

Недавно 27-летнюю жену Никиты Преснякова Алену Краснову заметили в России. Внук Аллы Пугачевой вернулся из США на Родину вслед за любимой. Супруги активно проводят время: недавно они отметили седьмую годовщину свадьбы.

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О приезде Никиты стало понятно из социальных сетей. Сначала Преснякова-младшего снял в аэропорту его друг, а после Алена выложила снимок праздничного ужина, который явно предназначался не ей одной. Тем более, им есть, что отметить — семь лет назад сын Кристины Орбакайте взял в жены Краснову.

На кадрах Алена опубликовала шикарный ужин из ресторана в Ростове-на-Дону. Молодые люди ели креветок, раков, вяленое мясо, рулетики из бекона, различные соленья и сыры — жена Никиты дала понять, что соскучилась по российской кухне. Запивали сытный ужин супруги, судя по всему, пивом, которое отлично подходит под данный ассортимент блюд.

© alenaakrasnova/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Никита и Алена поженились в 2017 году. Позже они поселились в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой. Детей у пары пока нет.

Старший сын Кристины Орбакайте живет в США с 2022 года. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь, ему пришлось выставить на продажу дачу в Подмосковье, доставшуюся в подарок от знаменитой бабушки. По данным СМИ, Никита Пресняков вместе с женой живет в роскошных апартаментах небоскреба Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. За границей он пытается построить карьеру музыканта.

Ранее певица Елена Преснякова заявила, что ее внук очень скучает по России, но в ближайшее время не вернется домой, так как «здесь на него набросятся». Он планирует работать и строить карьеру в США.