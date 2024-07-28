Самойлов потерял голос на концерте в Красноярске

Глеб Самойлов выступил на фестивале «Небофест» в Красноярске с программой «Агата Кристи. 35 на бис». Концерт начался вовремя, но уже к середине 40-минутной программы экс-фронтмен «Агаты Кристи с трудом успевал за текстом. Ближе к концу концерта он уже совсем не мог петь, и передал микрофон гитаристу, пишет Телеграм-канал Mash.

Администратор певца прокомментировала ситуацию. Ее слова приводит Телеграм-канал Baza.

«Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик», — с казала она.



По данным канала, за выступление 53-летний Самойлов получил два миллиона рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону концерт Глеба Самойлова, посвященный 35-летнему юбилею группы «Агата Кристи», закончился дракой.