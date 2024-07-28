«Какой красивый Гриша!» Лепс показал архивное видео

Григорий Лепс на своей страничке в социальной сети выложил видеоролик, сделанный сделанными в девяностых годах прошлого века. Певец выступает в одном из ресторанов его родного города Сочи, пишет teleprogramma.pro.

«Прислали видео. Мне здесь лет 25-30. Сочи, «137». Песня на стихи Сергея Есенина «Над окошком месяц» из к/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», — рассказал Лепс



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Певица Катя Лель оставила свой комментарий одна из первых.

«Офигеть, какой красивый, Гриша», — написала она.



В июне текущего года 62-летний Григорий Лепс объявил о своих романтических отношениях с юной девушкой. Стало известно, что певец сделал Авроре предложение, подарив дорогое кольцо от бренда Graff.

Об Авроре и ее взаимоотношениях с артистом журналистам известно немного. Избранница Лепса - девушка из обеспеченной семье, ведет блог.

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