Kraftwerk исполнили кавер на Merry Christmas, Mr Lawrence в память о Рюити Сакамото

Немецкий электронный коллектив Kraftwerk отдал дань уважения покойному японскому композитору Рюити Сакамото, исполнив кавер на его песню Merry Christmas, Mr Lawrence (1983). Выступление прошло на фестивале Fuji Rock в родной стране знаменитого музыканта.

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О трогательном памятном жесте Kraftwerk пишет NME. Песня Merry Christmas, Mr Lawrence была саундтреком к одноименному военному фильму 1983 года. Это первая музыка к кино, которую Сакамото создал в своей карьере. Во многом из-за саундтрека лента стала культовой.

Рюити Сакамото скончался в 2023 году. С 2014-го композитор боролся с раком, но, к сожалению, терапия не дала большого результата.