Боня рассказала, что ее дочь накупила поношенных вещей

Виктория Боня накануне встретила дочь, которая вернулась из лагеря для детей. Анджелина похвасталась маме, что накупила фирменных вещей на 900 евро, пишет teleprogramma.pro.

В микроблоге Боня выложила видеоролик, где она изучает одежду, которую привезла ее наследница.

«Это все от кутюр, да? И это, как сказать бы, все поношенное? И это стоило 900 евро, серьезно, Анджелина?» — спросила телеведущая.



Анджелина подтвердила, что это вещи бренда Juicy Couture.

«Энджи вернулась из лагеря. Она где-то заказывает вещи second hand, уже поношенные, и говорит, что это прям топ», — прокомментировала расстроенная Виктория.



Анджелина - дочка миллионера Алекса Смерфита. И Виктория, и отец, и другие родственники снабжают ребенка карманными деньгами и брендовыми вещами.

Ранее Виктория Боня рассказала в микроблоге, что отправляет свою 12-летнюю дочь Анджелину учиться в другую страну.