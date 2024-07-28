Успенская считает, что Алсу «воспряла» после развода

Алсу в конце мая подала на развод с мужем после 18 лет брака. Алсу воспитывает от Яна троих детей. Предположительно, певица не стала прощать супругу наличие любовницы.

Эта тема не сходит со страниц СМИ и социальных сетей. Не осталась в стороне и Любовь Успенская, которая поддержала Алсу и заявила, что певицу ждет еще много счастья и успехов. Об этом пишет портал thevoicemag.ru.

«Она очень достойная девушка, достойная мать, потрясающая и красивая женщина. Это личное дело. Я, конечно, на стороне женщины всегда. Надеюсь, что она еще будет счастлива. Я смотрю, Алсу сейчас воспряла. Мне кажется, свободу почувствовала, ее стало больше по телевизору. Я желаю ей успехов. Пусть поживет для себя, для своего творчества», — сказала Любовь Залмановна.



Королева российского шансона предсказывает коллеге карьерный и творческий взлет.

«У меня такая же история была - пока я была замужем, я сидела и лишний раз... Меня все время давили, давили. А как только избавилась, сразу и жить стало легче», - призналась она.



На данный момент Абрамов выступает против развода. Суд дал супругам время до 22 августа, чтобы они попробовали примириться. Однако известно, что певица настроена решительно и не собирается сохранять брак.