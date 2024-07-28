Баста и Гуф намекнули на совместный альбом

Хип-хоп-артисты Баста и Гуф, предположительно, планируют записать второй совместный альбом. На это рэперы намекнули своими постами в соцсетях.

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Гуф тегнул Басту с вопросом: «Мож, второй?» Тот ответил: «Делаем второй». Первый совместный лонгплей исполнителей «Баста/Гуф» вышел в 2010 году.

При этом в апреле Баста заявил, что в ближайшее время не собирается выпускать альбомы.

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта "Баста" никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего», — рассказал музыкант.



В июле Баста и Гуф дали три концерта в московском Зеленом театре. Тогда же они сообщили о предстоящем совместном материале.