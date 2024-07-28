Асмус рассказала о травле в театре Ермоловой

Кристина Асмус в шоу «Георгий за кадром» рассказала, как какой-то вандал из числа ее коллег по театру Ермоловой несколько месяцев измывался над ее фотографией.

«Мне поставили фотографию напротив гримерки. Мне и еще девчонкам: Стасе Милославской и Даше Мельниковой. Нам так это понравилось, мы решили не забирать и в гримерку не ставить. Мы их оставили в коридоре. Так они чудесненько туда вписались. Какое-то время назад я прихожу в театр, думаю, какой-то странный блеск в глазах у меня на фотографии. Подхожу ближе, а там выколоты глаза!» — сообщила актриса.



Неизвестный злодей на этом не остановился. Всякий раз он придумывал что-то новое, пишет СтарХит.

«Прихожу через неделю полторы, а у меня рот проколот. Через пару недель были щеки исколоты. Потом еще через месяц у меня в животе дырка. И вот, в общем, постепенно мою фотографию уничтожали, истыкали. У меня есть вся эта история в фотографиях от и до. Я ходила к Олегу Евгеньевичу Меньшикову. Мне предлагали забрать эту фотографию домой, куда-то ликвидировать ее или забрать в гримерку. Я говорю: „Не надо. Зачем? Это слабость от меня. Иначе, я боюсь, мне это не нравится. Нет. Зачем?“ Я оставляла ее там и следила за тем, как человек приходит и эту фотографию уничтожает и, тем самым показывает отношение ко мне. А потом театр ее забрал. То есть это длилось несколько месяцев».



Кристине было неприятно, но испугана она не была. Она даже не стала устанавливать камеру, хотя такой вариант предложила ей администрация театра.

Ранее Кристина призналась: она гордится тем, что, несмотря на травматичный личный опыт, смогла выстроить доверительные и дружеские отношения с 10-летней дочерью Настей от Гарика Харламова. Отвечая на вопрос ведущего, чем она лучше своей матери, актриса подчеркнула, что считает неправильным мстить детям за собственные страдания.