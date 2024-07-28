Анатолий Цой признался в серьезных проблемах со здоровьем

Недавно отметивший день рождения Анатолий Цой во время именинной вечеринки пообщался с журналистами. Певец признался, что недавно перенес операцию на носу.

«Это была операция не для красоты. У меня история связана с тем, что я в детстве профессионально занимался кикбоксингом, помимо этого я в юношестве очень много дрался, у меня было очень бурное детство и была переломана вся перегородка. И со временем, из-за того, что одна ноздря не дышала, у меня образовалась киста в правой пазухе и нужно было срочно делать операцию», — рассказал Анатолий.



Но эта операция была, к сожалению, лишь одним эпизодом в череде прочих. Анатолий вспомнил период, когда он был вынужден передвигаться на костылях и в коляске, а полтора года назад ему сделали операцию на позвоночнике, сообщает издание super.ru

«В общем, у меня каждый год по одной операции, и мне очень не нравится эта тенденция, поэтому хотелось бы ее прекратить — уже перестать делать эти операции и жить счастливо без всяких травм, без операций, медицинских вмешательств. Надеюсь, что так и будет», - сказал Анатолий.



Анатолий Цой стал известен после участия в группе «MBAND». В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру. В том же году он принял участие в первом сезоне шоу «Маска», где стал победителем. Он выступал в образе Льва. Артист также участвовал в таких телевизионных проектах, как «Фактор страха», «X Factor», «Конфетка».