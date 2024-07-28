Названы самые востребованные российские артисты

Журналисты изучили деятельность самых известных артистов отечественного шоу-бизнеса. Сайт KP.RU составил рейтинг звезд эстрады за первое полугодие 2024 года.

Shaman в 2024-м году дал 49 концертов при полных аншлагах и до конца года намечено еще более 30. Получается 80 гастрольных концертов. К этой цифре следует приплюсовать десятки выступлений на массовых мероприятиях и не меньше – на частных вечеринках и корпоративах. Недавно получивший звание заслуженного артиста певец выступает в некоторых городах по три дня подряд.

Народный артист Григорий Лепс трудится примерно в том же графике. С начала этого года у него было 33 больших сольных гастрольных концерта. впереди еще 28 выступлений в регионах. Всего будет 61 концерт. И традиционно – несколько десятков частных выступлений и выступлений на различных мероприятиях.

Музыкант Григорий Лепс заявил, что Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, является великолепным певцом и анонсировал совместную работу.

Песков прокомментировал присвоение певцу Shaman звания заслуженного артиста

Автор хита «Я тебе не верю» поделился этой информацией во время церемонии вручения Российской национальной премии «Виктория».