Волочкова раскрыла многолетний недуг

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о заболевании, с которым вынуждена бороться уже много лет. Ее слова приводит mk.ru.

«У меня аллергия на шипы от моих любимых роз. Если мне после шоу или в жизни дарят цветы без упаковки и шипы прикасаются к руке, то волдыри уже через минуту появляются. Вся рука покрывается волдырями. Одни мучения! Это проблема существует уже много лет», — поделилась артистка.



При этом танцовщица отметила, что по-прежнему любит цветы, которых в ее жизни предостаточно.

Кроме того, Волочкова прокомментировала изменения в своей внешности. Так, журналисты обратили внимание, что в последнее время звезда стала еще более худой и стройной.

«У меня генетика хорошая. Плюс, на протяжении многих лет — практически полное отсутствие еды. Мне так хорошо: я легко себя чувствую. Ем только салатные листья, яйца всмятку и могу позволить себе супчик том-ям, который готовит моя помощница Лолочка. А еще я обожаю русскую баню, ледяную купель, занимаюсь любимым делом. Поэтому я такая худая и стройная: вся одежда уже висит», — резюмировала балерина.



Ранее Волочкова призналась, что была худшей ученицей в балетном классе.