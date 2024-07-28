Известная американская певица трагически погибла вместе с семьей

26 июля трагически погибла американская певица Келли Нелон Кларк. Вместе с 64-летней артисткой погиб ее муж Джейсон и их старшая дочь Эмбер.

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Семью певицы разбилась в авиакатастрофе в Вайоминге - они летали, чтобы принять участие в круизе до Аляски. Ассистентка певицы Мелоди, их пилот и жена пилота также погибли. Об этом сообщает Singing News - со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.

Младшая дочь пары печальную информацию подтвердила. Причины трагедии расследуются.

Келли Нелон Кларк родилась в 1959 году в Атланте. Супруги и их дочери входили в состав группы The Nelons - коллектив был включен в Зал славы музыки госпел в 2016 году.

Келли пять раз выигрывала премию Singing News Fan Awards - в 1980, 1981, 1982, 1987 и 1990 годах. Записала пять сольных альбомов, более тридцати - в составе The Nelons, плюс активное участие в других проектах.